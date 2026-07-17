Rechazan infiltración del crimen organizado

Jerarcas del Poder Judicial rechazaron de manera rotunda que exista una infiltración del crimen organizado en la institución.

Esto tras la presentación de Patricia Solano, magistrada de la Sala III, Michael Doto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y Carlo Díaz, fiscal general, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Solano fue consultada en varias ocasiones por diputados que integran el órgano legislativo sobre la presencia de las estructuras criminales dentro del Poder Judicial.

La magistrada fue contundente y aseguró que la institución no ha sido permeada por el crimen organizado.

Sin embargo, legisladores cuestionaron la detención de jueces, fiscales y otros funcionarios en varios casos que son investigados actualmente.

“Yo no hablaría de un tufo de crimen organizado en el Poder Judicial, vea que nosotros investigamos al personal interno, y en todos los casos se llevan y se investigan como corresponde porque tratamos de que el personal judicial no tenga este tipo de cosas”, dijo.

Esta posición de la magistrada fue respaldada por Soto, quien apuntó a las personas y no a la institucionalidad del Estado.

“No hay estructura de crimen organizado en la cual no haya participación del Estado, hemos detenido oficiales de Fuerza Pública, de la Policía Penitenciaria, del OIJ y otros funcionarios judiciales. En esencia, lo que hemos hecho son investigaciones donde se ha determinado la participación de una u otra persona”, afirmó. Para Soto, decir que el crimen organizado está dentro del Poder Judicial es una afirmación muy severa, y que también aplicaría para el Poder Ejecutivo.

“Estamos diciendo que hay personas de los diferentes estamentos del Estado costarricense que están dentro del crimen organizado y que han sido investigados para presentarlos a los tribunales”, agregó.

Solano recordó a los legisladores oficialistas que en el mega operativo “Riverside”, donde se atacó la estructura criminal de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, se detuvo a varios oficiales de la policía penitenciaria, del Ministerio de Justicia.

Presidencia de Corte

Durante la comparecencia de Solano en la comisión, también fue consultada sobre una supuesta división a lo interno del Poder Judicial.

El diputado oficialista Fernando Obaldía consultó a la magistrada si existen diferentes criterios o visiones en la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, se le preguntó de algún interés de aspirar a la presidencia de la Corte, en una eventual salida del actual presidente Orlando Aguirre: “No lo tengo decidido”, indicó Solano.

La fracción oficialista realizó una serie de cuestionamientos al manejo de los recursos económicos del Poder Judicial, ante las quejas de diferentes sectores por el recorte presupuestario solicitado por el Gobierno.