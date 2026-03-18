Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

En medio del ambiente lleno de tradición y sabor del Festival Fogón Futuro, realizado en el Parque La Libertad, uno de los momentos más especiales fue la presentación del libro “Abuelas de Costa Rica”.El chef Paulo Valerios fue el encargado de dar vida a esta obra que rinde homenaje a las recetas, historias y saberes transmitidos por generaciones de abuelas en todo el país.

Durante su participación, Valerios destacó la importancia de rescatar la cocina tradicional como parte del patrimonio cultural costarricense, poniendo en valor los ingredientes locales y las técnicas que han pasado de generación en generación.

El libro no solo recopila recetas, sino que también cuenta las historias detrás de cada platillo, resaltando el papel fundamental de las abuelas en la construcción de la identidad gastronómica nacional.

La presentación se convirtió en un espacio emotivo dentro del festival, donde el público pudo conectar con la memoria, la tradición y el sabor de la cocina costarricense.

Con este lanzamiento, “Abuelas de Costa Rica” se posiciona como un aporte significativo para preservar la herencia culinaria del país y mantener vivas las raíces de la gastronomía tica.

Libro se presentó el pasado fin de semana