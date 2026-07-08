Recapturan a reo que se fugó de La Reforma este martes

Las autoridades penitenciarias confirmaron la captura del privado de libertad que se había fugado este martes del centro penal La Reforma.

El sujeto, identificado con el apellido Villalobos, de 45 años, fue localizado tras un intenso operativo de búsqueda iniciado en horas de la mañana, luego de que el personal del CAI Jorge Arturo Montero Castro se percatara de su ausencia durante los controles rutinarios.

Villalobos, quien posee tatuajes visibles en el cuello y otras partes del cuerpo, cumplía una condena por los delitos de robo agravado, agresión con armas y delitos contra la propiedad.

Su escape provocó una movilización inmediata de la policía penitenciaria, que realizó recorridos y verificaciones en las instalaciones y alrededores para identificar la ruta de huida.

Foto: Ministerio de Justicia

“No vamos a tener ningún tipo de contemplaciones. El que intente fugarse sepa que lo vamos a capturar y será enviado a un Centro de Alta Contención”, advirtió Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz.

Tras su detención en Guachipelín de Escazú, el reo será presentado de inmediato ante el Ministerio Público para iniciar una nueva causa penal por el delito de evasión.

Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y Paz informó que el sujeto no regresará a su módulo anterior, sino que será ingresado directamente al sistema de alta contención para extremar las medidas de vigilancia.