Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Los siete aspirantes a suceder al secretario general de la ONU recibieron este viernes el veto de al menos un miembro del Consejo de Seguridad del organismo, lo que abre la puerta a nuevas candidaturas, informó una fuente diplomática a AFP.

Al término de esta votación preliminar, ninguno de los siete candidatos logró evitar votos negativos por parte de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad.

Foto: AFP.

Los candidatos que encabezaban las votaciones, como Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi, fueron los candidatos más votados; no obstante, sufrieron al menos dos votaciones con posibilidad de veto por parte de los miembros permanentes.

Con estos resultados, se anulan las posibilidades de elección de los candidatos en esa votación. Sin embargo, al no haber consenso, los aspirantes vetados se pueden presentar de nuevo para otra votación.

Según los medios internacionales, Estados Unidos apoya al argentino Rafael Grossi, mientras que China y Rusia apoyan las candidaturas femeninas para suceder al actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Foto: AFP.

Información complementaria de AFP.