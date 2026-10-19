Rebeca Grynspan se reúne con la presidenta de la República

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Este lunes, Rebeca Grynspan, candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunió con Laura Fernández, presidenta de la República.

Durante el encuentro, Fernández le reiteró su respaldo y Grynspan agradeció el apoyo recibido. La mandataria aseguró que tendrá su compañía hasta la recta final de su candidatura.

Además, mencionó que sostendrá conversaciones con otros mandatarios de la región para promover los respaldos necesarios.

Rebeca Grynspan es una de las candidatas a obtener la Secretaría General de la ONU. En la última consulta informal realizada el viernes 16 de octubre, fue una de las que mayor apoyo recibió al obtener 9 votos positivos; sin embargo, también recibió 2 votos en contra.

Para lograr establecerse en el puesto, el candidato o candidata, debe lograr un mínimo de 9 votos a favor de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y ningún veto por parte de los 5 miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido).

La costarricense afirmó que el país ha permanecido consistente entre los candidatos con mayor respaldo y que ahora buscará mantener esos apoyos y sumar nuevos votos.

Grynspan agradeció el respaldo recibido por parte de las autoridades y de la ciudadanía costarricense. Mientras continúa buscando el apoyo de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad