Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Naciones Unidas (EFE). La costarricense Rebeca Grynspan mantuvo este miércoles el liderazgo en el quinto sondeo no vinculante de candidatos a la secretaría general de la ONU, con nueve apoyos, aunque esta ronda fue en la que recibió más rechazos por parte de los miembros del Consejo de Seguridad.

Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), obtuvo al menos tres votos de ventaja sobre sus principales contrincantes, informaron fuentes diplomáticas a EFE.

Sin embargo, recibió seis votos en contra de los quince miembros del Consejo, frente a los cinco que cosechó en la tercera ronda y los tres de la cuarta.

Para los aspirantes a suceder a António Guterres, son casi tan importantes los votos a favor como los negativos, ya que en la próxima fase las papeletas identificarán a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido), lo que permitirá conocer si alguno de ellos se opone a un candidato y podría ejercer su derecho de veto.

Un voto en contra de algunos de los cinco dejaría a Grynspan sin opciones de liderar la ONU a pesar de ser la favorita.

Los demás candidatos favoritos

La segunda posición la ocupó el argentino Rafael Grossi, que tomó la delantera a la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, que hasta ahora se había mantenido en las primeras dos posiciones junto a la costarricense.

Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, recibió seis apoyos, siete rechazos y dos votos ‘sin opinión’, mientras que Rodrigues-Birkett, embajadora de Guyana ante la ONU, obtuvo cinco votos a favor, nueve votos en contra y uno ‘sin opinión’.

Aun así, ambos perdieron varios apoyos en comparación con el anterior sondeo.

A pesar de que el resultado sigue sin dibujar una solución fácil a la elección del próximo secretario general, fuentes diplomáticas indicaron al medio especializado PassBlue que el Consejo de Seguridad podría celebrar el próximo 16 de octubre la primera votación del formato de colores, en la que se podrían conocer cuáles son los vetos.