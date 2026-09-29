Rebeca Grynspan encabeza la carrera en la ONU: Nueva votación este martes

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas realiza este martes 29 de setiembre su cuarta votación informal para evaluar el respaldo a los siete candidatos que continúan en contienda para suceder a António Guterres.

La consulta busca medir el apoyo de los miembros antes de las etapas decisivas, en un proceso que aún no cuenta con un consenso claro entre las grandes potencias.

Grynspan lidera los apoyos tras la tercera ronda

Rebeca Grynspan, de Costa Rica, encabeza la carrera tras haber obtenido nueve votos de apoyo (encourage), cinco en contra (discourage) y una abstención (no opinion) en la tercera consulta celebrada el 18 de septiembre.

En segundo lugar se ubica la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, quien acumuló ocho votos favorables, seis negativos y una abstención. La lista de aspirantes quedó reducida a siete postulaciones tras la retirada formal de Michelle Bachelet el pasado 21 de septiembre.

Resultados de la votación informal previa

El desglose de apoyos registrado en la consulta del 18 de septiembre contempla los siguientes resultados:

Rebeca Grynspan (Costa Rica): 9 votos de apoyo (encourage), 5 en contra (discourage), 1 sin opinión (no opinion).

9 votos de apoyo (encourage), 5 en contra (discourage), 1 sin opinión (no opinion). Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana): 8 apoyos, 6 en contra, 1 sin opinión.

8 apoyos, 6 en contra, 1 sin opinión. Olara Otunnu (Uganda): 5 apoyos, 7 en contra, 3 sin opinión.

5 apoyos, 7 en contra, 3 sin opinión. Rafael Grossi (Argentina, director general del OIEA): 5 apoyos, 8 en contra, 2 sin opinión.

5 apoyos, 8 en contra, 2 sin opinión. Macky Sall (Senegal): 5 apoyos, 9 en contra, 1 sin opinión.

5 apoyos, 9 en contra, 1 sin opinión. María Fernanda Espinosa (Ecuador): 3 apoyos, 6 en contra, 6 sin opinión.

3 apoyos, 6 en contra, 6 sin opinión. Ivonne A-Baki (Ecuador): 0 apoyos, 10 en contra, 5 sin opinión.

El candidato electo asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, luego de que António Guterres concluya su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026.