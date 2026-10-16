Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Rebeca Grynspan asegura que su candidatura para convertirse en secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue en competencia.

Así lo aseguró este viernes en una conferencia de prensa a la vez que señaló que mantiene una posición favorable de cara a la siguiente etapa del proceso, en el marco de dos presuntos vetos en la sexta votación informal por parte de dos países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Grynspan señaló que Costa Rica ha logrado mantenerse consistentemente en los primeros lugares y que ahora el objetivo es conservar los apoyos obtenidos y conseguir nuevos respaldos.

“Estamos entrando al segundo tiempo del partido”, expresó al referirse a la etapa que viene, marcada por negociaciones entre los países que integran el Consejo de Seguridad.

La candidata aclaró que la consulta realizada no fue una votación formal, por lo que no corresponde hablar de un veto. Aunque en esta ocasión se utilizaron papeletas de distintos colores para distinguir las preferencias de los cinco miembros permanentes, los resultados no permiten identificar públicamente qué país emitió cada voto y por ende, las dos naciones que se opusieron a su candidatura.

Rebeca Grynspan. Foto: Raquel Vargas.

Por eso, Grynspan pidió evitar las especulaciones sobre el origen de los votos negativos y aseguró que su equipo continuará conversando con los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

Para que un candidato pueda ser recomendado para el cargo, necesita al menos nueve votos favorables y no recibir un voto negativo de ninguno de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Aunque reconoció que el proceso es complejo y que todavía queda trabajo por delante, Grynspan afirmó que su candidatura cuenta con condiciones favorables para continuar en la contienda.

El próximo secretario general de Naciones Unidas deberá asumir el cargo el 1.º de enero de 2027.