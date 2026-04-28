Un nuevo decomiso de droga en el país vuelve a llamar la atención por un detalle particular: los paquetes incautados presentan la imagen y referencia al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

El caso más reciente ocurrió la noche de este lunes en el centro de la capital, donde, en un operativo conjunto entre la Policía Municipal y la Fuerza Pública, se ubicó un vehículo sospechoso.

Tras la inspección realizada con una unidad canina, los oficiales detectaron más de 600 gramos de marihuana comprimida dentro del automotor, lo que permitió la detención de un hombre vinculado al caso.

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que la droga estaba empacada en un bloque rectangular con la bandera de Colombia y la leyenda: “Made in Colombia. Lo mejor de Caro Quintero”.

Este no es un hecho aislado. En marzo anterior, oficiales de varias policías municipales en Heredia detuvieron a 2 hombres que viajaban en motocicleta sin placa y que portaban un paquete con características prácticamente idénticas.

El caso anterior: “Lo mejor de Caro Quintero”: Encuentran droga durante operativo

En aquel caso, tras la revisión, se confirmó que el contenido también correspondía a droga, lo que reforzó las sospechas sobre un posible patrón en la distribución de estos estupefacientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen de estos paquetes y si existe alguna estructura criminal detrás del uso de estas marcas en el país.