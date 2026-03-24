Reaparece Mike Blanco

El creador de contenido costarricense Mike Blanco volvió a aparecer en redes sociales y generó conversación entre usuarios, luego de compartir una nueva historia en su cuenta de Instagram.

La publicación, que rápidamente comenzó a circular, muestra al influencer en lo que parece ser una playa de Costa Rica. Aunque la imagen llamó la atención por tratarse de una de sus primeras apariciones recientes, Blanco no acompañó el contenido con ningún mensaje, explicación o contexto adicional, limitándose únicamente a compartir la escena.

Video: Redes sociales Mike Blanco

Su reaparición ocurre en medio de la polémica que lo rodea desde hace varias semanas, luego de que su nombre se volviera tendencia en redes sociales por denuncias públicas difundidas principalmente por la creadora de contenido Abril Umaña.

En estas publicaciones se le señaló por presuntamente haber enviado mensajes inapropiados a menores de edad, lo que generó una fuerte reacción y la viralización de supuestas pruebas.

El caso trascendió el ámbito digital y actualmente se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público, con la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Las autoridades analizan un posible delito de grooming, relacionado con el contacto de adultos con menores a través de plataformas digitales con fines indebidos.

Reconocida marca nacional decidió romper relación con el creador de contenido Mike Blanco tras los señalamientos en su contra.

A raíz de la situación, el influencer también enfrentó un impacto en su imagen pública, incluyendo el rompimiento de relaciones con distintas marcas.

Hasta el momento, Mike Blanco no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones a pesar de que este medio ha intentado contactarlo en diferentes ocasiones.