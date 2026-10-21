Realizan operativos en cuarterías de San José

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Policía Municipal de San José se encuentra realizando operativos en diversos puntos de la capital este miércoles 21 de octubre.
Las labores son de fiscalización principalmente en cuarterías y otros sitios de San José.
La idea de las autoridades es encontrar puntos donde se comercializa droga y se dan otros delitos.
Las diligencias se mantienen en desarrollo desde las 5 de la tarde y concentran al menos 40 oficiales de este cuerpo policial capitalino.
Noticia en desarrollo.