Realizan operativos en cuarterías de San José

Este miércoles por la tarde

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La Policía Municipal de San José se encuentra realizando operativos en diversos puntos de la capital este miércoles 21 de octubre.

Las labores son de fiscalización principalmente en cuarterías y otros sitios de San José.

Operativos en cuarterías de San José. Foto: Raquel Vargas.

La idea de las autoridades es encontrar puntos donde se comercializa droga y se dan otros delitos.

Las diligencias se mantienen en desarrollo desde las 5 de la tarde y concentran al menos 40 oficiales de este cuerpo policial capitalino.

Noticia en desarrollo.

Operativos en cuarterías de San José. Foto: Raquel Vargas.
Operativos en cuarterías de San José. Foto: Raquel Vargas.