Realizan operativos en cuarterías de San José

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Policía Municipal de San José se encuentra realizando operativos en diversos puntos de la capital este miércoles 21 de octubre.

Las labores son de fiscalización principalmente en cuarterías y otros sitios de San José.

Operativos en cuarterías de San José. Foto: Raquel Vargas.

La idea de las autoridades es encontrar puntos donde se comercializa droga y se dan otros delitos.

Las diligencias se mantienen en desarrollo desde las 5 de la tarde y concentran al menos 40 oficiales de este cuerpo policial capitalino.

Noticia en desarrollo.

Operativos en cuarterías de San José. Foto: Raquel Vargas.