Realizan homenaje a Lionel Messi con camisa gigante en Rosario

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

(EFE). Argentina se prepara este lunes para despedir de la selección a Lionel Messi con una serie de homenajes dentro y fuera del estadio Monumental, al tiempo que se despliegan distintas iniciativas de los aficionados para rendir tributo al capitán tras 21 años de trayectoria con la Albiceleste.

Messi jugará este martes ante Benín su partido número 208 con Argentina, en un amistoso que comenzará a las 20.00 horas (23.00 GMT) en el estadio Monumental, con las entradas agotadas.

Algunos homenajes ya comenzaron y se extenderán hasta el martes. En Rosario, ciudad natal del futbolista, una camiseta gigante de la selección argentina con el número 10 y la palabra “Gracias” fue instalada este lunes frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La intervención, montada durante la madrugada, incluye un despliegue de iluminación que permitirá proyectar un espectáculo audiovisual sobre la camiseta, con imágenes que repasarán la trayectoria de Messi con la selección.

La instalación permanecerá en la explanada del monumento como parte de las actividades de despedida al futbolista rosarino.

“Por todos los goles, por todas las alegrías, por todo lo que nos hizo vivir en estos últimos 20 años”, explicó Ullmann en un video difundido en redes sociales, en el que también invitó a los hinchas a cantar canciones dedicadas al ídolo.

Foto: Rosario La Ciudad

La despedida tendrá además este martes un escenario paralelo para quienes no consiguieron entradas para el estadio. Desde el mediodía funcionará un ‘Fan Fest’ en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con gastronomía, espectáculos musicales, juegos, experiencias interactivas y una pantalla gigante para seguir el partido.

Dentro del Monumental también habrá actividades especiales antes y después del encuentro. La selección argentina utilizará una camiseta diseñada especialmente para la ocasión, con referencias a la bandera argentina: el “Sol de Mayo” en el centro y ramas de laureles alrededor del número 10.