Realizan evacuación masiva por erupción de volcán en Guatemala

San Juan Alotenango (AFP) Tras una potente erupción, el volcán de Fuego de Guatemala obligó a evacuar a por lo menos 1.700 pobladores en las aldeas cercanas al cráter y a declarar la alerta máxima en esta zona expuesta a la caída de ceniza.

El volcán más activo de Centroamérica (a 35 km de la capital guatemalteca) empezó una fase eruptiva el lunes y aumentó su actividad en la noche con expulsión de lava y grandes columnas de gases y ceniza.

Tanto la incandescencia como la fumarola se redujeron la tarde del martes, pero el fenómeno obligó a nuevas evacuaciones y las autoridades han dispuesto de cinco albergues para los residentes.

“Ya nos acostumbramos a tener el volcán siempre activo, pero ahora sí fue demasiado”, declaró a la AFP Sonia Vásquez, de 50 años, en uno de los refugios adonde llegó desde el poblado El Porvenir.

En las próximas horas “el comportamiento puede seguir igual o cambiar, pero no va a cortarse de la noche a la mañana”, explicó Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Vulcanología.

“El volcán está en una de las fases explosivas más críticas” con ríos de lodo, piedras calientes, gases y ceniza, añadió.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta roja, de máxima peligrosidad, en tres departamentos aledaños al macizo de 3.763 metros de altura.

Cerca de 1,6 millones de personas viven en el área comprendida por Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

Según la secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, unas 29.000 personas están expuestas directamente a la caída de ceniza, por lo que es necesario evacuar el área.

Ogaldes pidió a los lugareños usar mascarilla y cubrir los depósitos de agua y alimentos para evitar la contaminación.

Al menos 500 pobladores de El Porvenir y Las Lajitas fueron llevados en autobuses a un salón comunal del centro urbano del municipio de San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo.

El aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala se mantiene operativo y fue reabierta una carretera que conduce a Antigua, principal destino turístico del país. Alejandro García, otro habitante de El Porvenir, relató a la AFP que el volcán amaneció muy activo y “en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar”.

“Salimos corriendo con miedo” al ver la lava descendiendo por las laderas, relató.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón de San Juan Alotenango. Muchos salieron de sus viviendas con un poco de ropa y alimentos.