Realizan allanamiento en María Reina por caso “Kirby”

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza un allanamiento este miércoles en el sector de María Reina, uno de los puntos importantes del sur de la capital.

Las diligencias estarían ligadas al caso de Kevin Kirby, quien murió en octubre del 2025.

El joven fue encontrado sin vida cerca de un puente en Hatillo 8.

Foto: Sergio Espinoza.

Sobre el caso

El 28 de septiembre de 2025 se reportó la desaparición de Kirby. De acuerdo con las pesquisas, los agentes cuentan con indicios que apuntan a que la víctima habría permanecido privada de libertad antes de ser asesinada.

Foto: Sergio Espinoza.

Días después, el 1 de octubre de 2025, el cuerpo de Kirby fue localizado debajo del puente sobre el río María Aguilar, en Hatillo 8.

La autopsia confirmó que presentaba múltiples lesiones compatibles con un hecho violento.