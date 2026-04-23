El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fiscalía, ejecuta este jueves una serie de 5 allanamientos vinculados con el homicidio de un hombre ocurrido en diciembre del 2025 en Aguas Zarcas de San Carlos.

Sobre el caso

El caso se remonta al 29 de diciembre, cuando la víctima, un hombre de 34 años identificado como Agustín Carvajal Benavides, fue hallado sin vida dentro de su vivienda. Según las autoridades, fue su madre quien llegó a la propiedad y descubrió el cuerpo, tras no tener noticias de él durante varios días.

Foto: redes sociales.

Carvajal, quien se desempeñaba como ingeniero informático y también era promotor de eventos y CEO de la tiquetera Starticket, presentaba múltiples impactos de bala en el tórax. En ese momento, las autoridades indicaron que la escena mostraba signos de violencia y desorden dentro de la vivienda.

Allanamientos en Alajuela. Foto: corresponsal Roger Soto.

De acuerdo con las pesquisas, una de las líneas de investigación apunta a que el hecho podría estar relacionado con la actividad comercial de la víctima, quien gestionaba una plataforma de venta de entradas para eventos, conciertos y actividades de entretenimiento.

Como parte del avance de la investigación, los agentes judiciales realizan allanamientos en distintos puntos del país: 2 en el cantón de San Carlos, 2 en la provincia de Alajuela (específicamente en sectores como Tambor y Barrio San José) y uno más en vía pública en San José.

Madre habría encontrado asesinado a ingeniero en casa. Foto: Mariluz Rojas.

Las diligencias son lideradas por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), con el objetivo de ubicar y detener a varios sospechosos que figuran como posibles responsables del crimen.

Foto: redes sociales.

Previo a estos operativos, el OIJ había difundido imágenes de un vehículo y una motocicleta que, en apariencia, habrían sido utilizados por los implicados para huir del lugar tras el homicidio.

Hasta el momento las autoridades han lograron detener a 5 sospechosos y recuperaron el carro robado y una motocicleta de uno de los sospechosos.

Las autoridades también recordaron que el fallecido había sido víctima de un ataque armado meses antes en Nosara, Guanacaste, donde su vehículo fue baleado, aunque en esa ocasión logró sobrevivir.

El caso continúa en investigación mientras avanzan los allanamientos e intentan esclarecer el móvil del homicidio.

Allanamientos en Alajuela. Foto: corresponsal Roger Soto.

Con información complementaria de los corresponsales Roger Soto y Mariluz Rojas.