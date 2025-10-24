Realidad de la crisis educativa que no se puede ocultar

Durante el último año, las páginas de Diario Extra han documentado una realidad que muchos prefieren no ver: la educación costarricense atraviesa una crisis profunda que va mucho más allá de los resultados en pruebas estandarizadas o las discusiones curriculares. Es una crisis que se manifiesta en paredes agrietadas, techos que gotean, pisos de tierra donde debería haber cemento, y aulas sin ventilación donde nuestros jóvenes intentan forjar su futuro.

Los casos del Liceo Labrador en San Mateo y del Liceo de Tobosi no son anomalías estadísticas. Son símbolos de un abandono sistemático que contradice el discurso nacional sobre la educación como pilar fundamental de nuestra democracia. Mientras nos enorgullecemos de haber abolido el ejército para invertir en educación, 250 estudiantes en San Mateo reciben clases en un salón comunal adaptado hace casi 20 años, conviviendo con excrementos de animales, olores a cloaca y agua empozada. Casi dos décadas de generaciones completas han pasado por esas instalaciones precarias, esperando una solución que nunca llega.

Esta no es solo una cuestión de comodidad o estética. La infraestructura educativa deficiente tiene consecuencias directas y medibles en el aprendizaje, la salud física y mental de los estudiantes, y su percepción sobre el valor que la sociedad les otorga. ¿Cómo pedimos a nuestros jóvenes que crean en la educación como vehículo de movilidad social cuando les ofrecemos aulas sin electricidad, sin cielo raso, expuestas al calor insoportable del verano y a las inundaciones del invierno?

La brecha de infraestructura educativa refleja y perpetúa la desigualdad social. Mientras algunos estudiantes disfrutan de instalaciones modernas y bien equipadas, otros deben concentrarse en medio del barro, el calor asfixiante y el ruido constante. Esta disparidad no solo afecta su rendimiento académico inmediato, sino que marca su trayectoria de vida, limitando sus oportunidades y reforzando ciclos de pobreza que como país nos hemos comprometido a romper.

Las respuestas institucionales han sido insuficientes y lentas. El Ministerio de Educación Pública menciona proyectos en fase de viabilidad ambiental, construcciones que tomarán “aproximadamente un año” una vez aprobados los trámites. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con los estudiantes que hoy están en esas aulas? ¿Qué mensaje les enviamos cuando les pedimos que esperen mientras se completan procesos burocráticos que se extienden por años?

En un año electoral, cuando los candidatos a la Presidencia presentan sus propuestas para el país, es imperativo que la educación ocupe un lugar central en el debate, no solo en términos de currículo o evaluación docente, sino en el compromiso concreto de garantizar infraestructura digna para todos los centros educativos. No basta con promesas genéricas o presupuestos que nunca se ejecutan. Necesitamos planes específicos, cronogramas verificables y voluntad política real para transformar esta situación.

A las autoridades actuales del MEP y del gobierno, les exigimos acciones inmediatas. No podemos seguir permitiendo que generación tras generación pase por estas condiciones indignas. A los candidatos presidenciales, les demandamos compromisos claros y verificables sobre cómo abordarán esta crisis de infraestructura educativa. La educación no puede seguir siendo un discurso electoral vacío mientras nuestros estudiantes reciben clases entre excrementos y escombros.

El futuro de Costa Rica se construye hoy en esas aulas. Si permitimos que continúen en ruinas, estaremos construyendo un país también en ruinas.