Real Madrid vence 2-3 al Elche con un agónico gol

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Real Madrid logró una trabajada victoria por 2-3 frente al Elche en campo visitante, en el marco de la sexta jornada de La Liga.

El conjunto visitante tomó la iniciativa en la primera mitad gracias a un autogol del guardameta Matías Dituro en el minuto 25 y a una definición de Kylian Mbappé en el 33′ a pase de Yan Diomandé.

La escuadra local reaccionó con determinación en el segundo tiempo y estuvo cerca de certificar la remontada.

Foto: Real Madrid

Abiel Osorio recortó distancias en el minuto 71 tras asistencia de Lucas Cepeda, mientras que Fernando Niño puso el 2-2 en el 83′ tras recibir un pase de Josan, desatando la euforia de la afición ilicitana.

Sin embargo, el choque se resolvió en el tiempo de descuento. En el minuto 90’+1, Carlos Espí anotó el definitivo 2-3 para el Real Madrid al aprovechar un pase decisivo de Mbappé, asegurando tres puntos clave para el equipo visitante.