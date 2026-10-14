Real Madrid triunfa con remontada ante la Roma en Champions

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Real Madrid tiró de épica este miércoles para remontar y ganar 4-3 sobre la campana en el campo de la Roma en la segunda fecha de la Liga de Campeones.

Se adelantó la Roma con un gran disparo de Martin de Roon (20′), respondió Kylian Mbappé con un tiro desde la frontal (25′), pero dos goles de Malen (51′, 57′) volvieron a hundir al equipo merengue.

Con el 3-1 en el marcador, el Real Madrid sacó su rebeldía y se fue para adelante con todo.

El técnico José Mourinho metió toda su pólvora al campo con Carlos Espí y Endrick por delante y Arda Güler en el centro para dar un poco de control.

Endrick ingresó de cambio y anotó en el partido.

El Real Madrid se hizo el dueño del encuentro en la última media hora de encuentro y apenas siete minutos bastaron a los merengues para dar la vuelta al encuentro.

Los jóvenes Carlos Espí (82′) y Endrick (85′) que entraron como revulsivos cuando el Real Madrid atacaba a la desesperada empataron y Antonio Rüdiger hizo el 4-3 (90′) definitivo.

Endrick revolucionó al equipo merengue durante la media hora que estuvo en la segunda victoria europea del Real Madrid en dos partidos.