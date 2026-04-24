Real Madrid sigue en mal momento

Sevilla, España (AFP) – El Real Madrid dio un traspié en sus aspiraciones de alcanzar al Barcelona, líder liguero, tras empatar 1-1 en el campo del Betis este viernes en la 32ª jornada del campeonato español, en un partido en el que su estrella Kylian Mbappé pidió el cambio.

El capitán de la selección de Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y solicitó ser sustituido, aparentemente con un percance físico.

Un gol de Vinicius (17) había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1 (90+3), que deja momentáneamente a los blancos a ocho puntos del Barça, que el sábado visita al Getafe con la dura ausencia del lesionado Lamine Yamal.

El “10” del Barça se perderá lo que resta de temporada a la espera de ver si llega para el Mundial.

La alarma también sonó para el Real Madrid este viernes cuando Mbappé tuvo que ser sustituido por Gonzalo (80′) tras solicitar el propio jugador el cambio.

La preocupación por Mbappé, a falta de mes y medio para el Mundial de 2026, se une al golpe que puede suponer el empate en las remotas aspiraciones ligueras de los blancos a falta de cinco jornadas por disputarse, una vez finalice la actual fecha.

El empate tampoco ayuda al Betis, que lucha por defender su quinta plaza, que, eventualmente, puede dar un lugar en Champions la próxima temporada.