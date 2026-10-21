Real Madrid se motiva previo al Clásico con goleada al Leipzig

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Real Madrid se impuso por 4-1 al RB Leipzig en la tercera jornada de la UEFA Champions League. El conjunto merengue dominó las acciones del encuentro con Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé como figuras.

El marcador se abrió poco antes del descanso con un tanto de Bernardo Silva en el minuto 43. En la segunda mitad, la perla turca Arda Güler amplió la ventaja al minuto 52 tras una asistencia de Kylian Mbappé, erigiéndose además como la gran figura del encuentro.

Real Madrid (Foto: AFP)

El tramo final estuvo repleto de ocasiones en ambas áreas. Kylian Mbappé anotó el 3-0 en el minuto 83 a pase de Yan Diomande, pero el RB Leipzig reaccionó brevemente con el descuento de Tidiam Gomis al 85′.

Sin embargo, el equipo blanco liquidó el juego casi de inmediato con el gol definitivo de Yan Diomande al minuto 87, asistido por Brahim Díaz.

Con este triunfo, el Real Madrid reafirma su buen momento en la Champions League, manteniéndose en la parte alta de la clasificación con 9 puntos.

Foto: AFP

En contraste, el RB Leipzig se queda con tres unidades en la tabla tras sufrir su segunda caída en el certamen.