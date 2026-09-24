Real Madrid pierde a figura francesa por grave lesión

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Real Madrid enciende las alarmas tras confirmarse la lesión de una de sus figuras mientras se concentraba con la Selección de Francia.

Se trata del defensor central Ibrahima Konaté, quien se encontraba entrenando para la fecha FIFA con la escuadra francesa y sufrió una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha.

Foto: AFP

La entidad merengue anunció que se mantiene al tanto de la situación y de la evolución del exdefensa del Liverpool, quien estará fuera por tiempo indefinido.