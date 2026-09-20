Real Madrid denuncia “pésimo arbitraje” ante el Atlético

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid dejó un fuerte comunicado de la escuadra blanca denunciando presuntos errores que habrían influido en el resultado.

El Madrid emitió un comunicado criticando la actuación del colegiado Ortiz Arias, quien se convirtió en el eje del debate tras varias acciones controversiales en la primera mitad.

Entre los incidentes más protestados por el conjunto merengue figuran una entrada de “Cuti” Romero sobre la rodilla de Jude Bellingham que fue castigada solo con tarjeta amarilla tras la revisión en el VAR, así como una fuerte infracción de Kang-In Lee sobre Federico Valverde que no terminó en expulsión.

El rumbo del compromiso terminó de inclinarse a favor de los locales en el arranque de la segunda parte, cuando el árbitro señaló un penalti por una falta de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone.

Tras ser advertido por la sala VOR para revisar la jugada en el monitor, el árbitro expulsó al defensor madridista, dejando a la visita con diez hombres e influyendo de forma determinante en el desarrollo del encuentro.

Mientras tanto, el Atléti no se ha pronunciado hasta el momento sobre el pronunciamiento de sus máximos rivales.