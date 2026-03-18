Reactivar el Régimen Definitivo para impulsar el crecimiento productivo

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El próximo gobierno deberá enfrentar varias situaciones que limitan el crecimiento económico del país. Entre ellas, y una de las principales, la reactivación del Régimen Definitivo (RE).

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional detalló que el país ha presenciado una dualidad económica, ya que el Régimen Especial de Zona Francas supera el desempeño de las empresas domésticas.

En los últimos seis años, el crecimiento de la producción en el RE fue del 117%, mientras que para el Definitivo fue del 15%, cerca de 8 veces menos que las Zonas Francas.

“Si bien es cierto que Costa Rica ha crecido de forma positiva en los últimos años, la realidad es que el desempeño ha estado concentrado en pocas actividades”, indicó Roxana Morales, economista e investigadora del OES.

Además, la participación del Régimen Especial en el Producto Interno Bruto (PIB) estuvo cerca de duplicarse, pasando de un 9,9% en el 2019 a un 17,3% en el 2025.

De igual forma las exportaciones de las empresas en Zona Franca han ganado un mayor peso, alcanzando un 68% en el 2025.

Los dispositivos médicos se ubican en el 48% del total de bienes comerciado por Costa Rica.

Mientras que el peso relativo del sector agrícola bajó a un 16% y los principales productos como piña y banano pasaron de un 17% a un 11% de las exportaciones nacionales.

“No significa que esté mal, sino que tenemos un sector destinado al mercado interno que genera la mayoría del empleo en el país ha estado rezagado o con un desempeño bajo”, agregó Morales.

Para generar un mayor crecimiento económico que reduzca las brechas sociales y territoriales, el Observatorio plantea varias acciones clave.

Una de ellas es profundizar los encadenamientos productivos entre las empresas de Zonas Francas y los proveedores locales.

De igual forma, recomiendan adoptar una estrategia desde el gobierno para reactivar y modernizar a las empresas del Régimen Definitivo, especialmente Pymes de comercio y actividades agropecuarias.

También mencionan la diversificación de la estructura exportadora para disminuir los riesgos asociados a una alta concentración de productos y llevar los efectos del desarrollo a regiones fuera del Valle Central para reducir las desigualdades territoriales en el empleo nacional.