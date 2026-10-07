Reacomodo de empresas representa riesgo para exportaciones de servicios

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La salida de operaciones de empresas como Intel y Qorvo está entre los factores que explican la fuerte caída de los servicios de transformación. Dicho sector vio sus ingresos caer a $210 millones, una disminución del 53%, que equivale a $238 millones.

La situación plantea riesgos para el desempeño futuro de las exportaciones de servicios. Esto se debe a que el país atraviesa una reconfiguración de los procesos de producción y los planes operativos de las empresas transnacionales.

“Algunas operaciones se expanden, otras pierden funciones y otras se reorganizan. La permanencia de una operación depende también de su arraigo: sus relaciones con proveedores, universidades, talento especializado y otras empresas”, explicó John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior (Comex).

En los últimos meses, varias empresas transnacionales han anunciado reducciones de personal, así como de las operaciones que mantienen en Costa Rica. Este proceso, impulsado por procesos de optimización mediante la inteligencia artificial, puede impactar las cifras de exportaciones de servicios al cierre de 2026 y a principios de 2027.

“Los anuncios recientes sí representan un riesgo. Los ajustes graduales pueden tener un efecto limitado este año y mayor durante el siguiente. Una empresa puede reducir empleo y mantener su facturación, mientras otra puede trasladar una función a otro país y disminuir tanto los ingresos exportadores como las oportunidades de aprendizaje local”, agregó Fonseca.

Durante el primer semestre, las exportaciones de servicios, sin incluir viajes, alcanzaron $6 mil millones, un aumento del 3% respecto al mismo periodo de 2025.

La cifra presenta un incremento de $188 millones adicionales. Sin embargo, el resultado estuvo marcado por diferencias importantes entre actividades.

Los servicios financieros, con una caída del 47%, se sumaron a los de transformación como los sectores que registraron una reducción en comparación con el primer semestre de 2025.

Estos retrocesos fueron compensados parcialmente por los servicios empresariales, que representan el 64% de las exportaciones y crecieron 10%, con $363 millones adicionales.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que representan el 22% del total, también mantuvieron un comportamiento positivo, con un crecimiento equivalente a $93 millones adicionales.

Las exportaciones, sin viajes, pasaron de $4.528 millones en el primer semestre de 2022 a $6.057 millones en el mismo periodo de 2026, un aumento cercano a $1.530 millones en cuatro años.

El crecimiento interanual se encuentra en un proceso de desaceleración, ya que fue de 15% en 2023, 9% en 2024, 4% en 2025 y 3% en 2026, lo que muestra una moderación conforme aumenta la base exportadora.

Exportaciones de servicios

Empresariales: $3.850 millones

Tecnologías de la información: $1.359 millones

Transporte: $500 millones

Transformación: $210 millones

Financieros: $39 millones

Fuente: Banco Central de Costa Rica

John Fonseca Exviceministro de Comex “Mi preocupación es que Costa Rica pierda funciones estratégicas o capacidades difíciles de reconstruir, aunque las exportaciones totales continúen creciendo. La respuesta debe combinar competitividad, acompañamiento a las empresas, reconversión del talento y fortalecimiento de los encadenamientos productivos”.