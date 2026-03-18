Reacciones resaltan legado social de Lorena Clare en Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El legado social impulsado por la exprimera dama Lorena Clare Facio volvió a ser destacado por diversas figuras políticas, instituciones y ciudadanos, quienes recordaron las iniciativas que promovió en favor de poblaciones vulnerables durante su paso por la vida pública tras conocerse su fallecimiento este martes a sus 82 años.

Mensajes de reconocimiento circularon ampliamente en redes sociales y espacios institucionales, donde se resaltó su vocación de servicio y el impacto de proyectos que impulsó cuando acompañó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez en la administración 1998-2002.

Uno de los pronunciamientos públicos fue el del excandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, quien expresó sus condolencias a la familia Rodríguez Echeverría y destacó el compromiso social que caracterizó la trayectoria de Clare.

“Doña Lorena deja una huella profunda en Costa Rica. Su compromiso fue siempre genuino y generoso”, señaló Hidalgo a través de la red social X, donde también envió un mensaje de solidaridad al exmandatario y a sus familiares.

Las muestras de reconocimiento también provinieron de instituciones del Estado y de distintas figuras políticas, entre ellas la Presidencia de la República, el expresidente Luis Guillermo Solís y la diputada electa Claudia Dobles, quienes resaltaron la contribución social que dejó su gestión.

Durante su periodo como primera dama, Clare impulsó iniciativas enfocadas en mejorar la atención de poblaciones vulnerables, especialmente personas adultas mayores, pacientes con cáncer, mujeres y personas con discapacidad.

Entre los proyectos que promovió destacan programas de atención integral en salud, así como acciones dirigidas al fortalecimiento del Hospital Geriátrico Blanco Cervantes y el impulso al Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva.

Asimismo, respaldó avances en políticas públicas vinculadas con la protección social y la equidad, como la Ley de Paternidad Responsable y la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Desde la familia Rodríguez Echeverría también recordaron su trayectoria con un mensaje en el que resaltaron su sensibilidad, generosidad y compromiso con aliviar el dolor ajeno.

En el comunicado indicaron que su vocación de servicio estuvo presente desde muy joven y que su propósito fue siempre convertirse en una fuente de apoyo y solidaridad para otras personas.

Clare nació en San José el 30 de junio de 1943 y a lo largo de su vida mantuvo una participación en causas sociales orientadas al bienestar de distintos sectores de la población. Su trabajo también recibió reconocimiento institucional. En 2022, la Asamblea Legislativa la declaró Ciudadana de Honor de la República como homenaje a su trayectoria y al impacto de las iniciativas que impulsó.