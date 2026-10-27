Rays de Tampa Bay siguen con vida tras victoria ante Brewers

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Los Rays de Tampa Bay siguen con vida en la Serie Mundial de béisbol tras vencer 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Con este triunfo, el equipo de Florida evitó perder el título máximo del béisbol de la Grandes Ligas para dejar la serie con la pizarra de 3 juegos a 1.

Hasta la altura de la quinta entrada, el juego se encontraba empatado a 2 carreras por bando.

Los duelos de lanzamiento fueron parejos y ninguna escuadra logró sacar diferencia, al punto que el juego se extendió a extra innings.

Fue en la parte alta de la entrada 12 cuando Cooper Pratt conectó un cuadrangular que pudo haber marcado la diferencia.

Sin embargo, los Rays reaccionaron en la parte baja de dicha entrada. Primero con el empate en el marcador y luego, gracias a un batazo imparable de Ben Williamson, se concretó la remontada.

El quinto partido de la Serie Mundial se jugará este miércoles a partir de las 6:00 p.m.