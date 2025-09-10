Un rayo cayó sobre el tendido eléctrico, lo que provocó un incendio que consumió por completo una vivienda en Caliblanco, en Sarapiquí de Alajuela.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 p.m. de este martes, a unos 500 metros al sur de la fábrica El Ángel.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el rayo generó un cortocircuito en el sistema eléctrico, lo que desató las llamas que rápidamente se propagaron por la estructura.

Fotografía cortesía Mariluz Rojas

La vivienda afectada era una casa de aproximadamente 60 metros cuadrados y dejó pérdidas totales.

En apariencia, en la casa vivía una pareja, pero no hubo personas heridas.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Río Cuarto, quienes lograron controlar el fuego.

Fotografía cortesía Mariluz Rojas

Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar precauciones durante tormentas eléctricas, especialmente en zonas propensas a descargas atmosféricas.

Fotografía cortesía Mariluz Rojas

Con información de corresponsal Mariluz Rojas