Un rayo cayó este martes en una finca piñera en el sector de Duacarí de Guácimo en Limón y provocó que 2 hombres murieran.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que las víctimas mortales se encontraban trabajando al momento del suceso.

Además, según información preliminar, otros trabajadores de la finca habrían sufrido múltiples quemaduras.

Estos se resguardaron en una vivienda aledaña tras el suceso.

Según destaca un vecino de la zona, en el sitio no llovió tanto, pero sí se presentó una fuerte tormenta eléctrica.

Cruz Roja destacó que previó al caso de este martes, solo se había registrado uno en el 2025.

En este, la afectada fue una mujer de 46 que requirió ser trasladada en condición crítica.