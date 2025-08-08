Laura Fernández será ratificada oficialmente como candidata presidencial del rodriguismo para las elecciones de 2026.

La asamblea general del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se reunirá este domingo en el Hotel Aurola, donde además de confirmar a la única precandidata inscrita, también validarán a sus 2 vicepresidencias, Francisco Gamboa y Douglas Soto.

Según detalló Gamboa, las tres personas que integran la fórmula presidencial debieron aportar al Partido Pueblo Soberano (PPSO) ¢750 mil como cuota de inscripción y ¢3 millones como cuota de participación.

“Estamos viviendo desde hace tres años, el inicio del fin de la corrupción, la corrupción que tiene los días contados, esto no es solo un delito, es una burla a la dignidad humana de todos los hijos de este pueblo bendito”, detalló Fernández el día de su inscripción.

La aspirante presidencial, cuenta con un máster en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática, ocupó los cargos de ministra de la Presidencia (2023-2024) y de Planificación Nacional y Política Económica (2022-2024).