El diputado Fabricio Alvarado quedará ratificado como candidato presidencial este próximo sábado durante la asamblea nacional del partido Nueva República, siendo esta la tercera ocasión en que el comunicador de 51 años aspirará por llegar a Zapote.

Además, sus simpatizantes tendrán que definir la lista de las personas que aparecerán en la papeleta para optar por una curul en el próximo año.

“Nos hemos tomado en serio el trabajo y esperamos que la actividad de este sábado sea una verdadera celebración para algo que viene en lo que estamos muy entusiasmados y muy optimistas, ganar las elecciones del 2026 y traer una fracción mayoritaria a la Asamblea”, aseguró Alvarado.

Alvarado invitó a sus simpatizantes a la asamblea del sábado.

Antes de correr con la bandera de Nueva República, Alvarado utilizó los colores de Restauración Nacional, partido que lo llevó por primera vez al Congreso en 2014 y con el que compitió en los comicios nacionales cuatro años después.