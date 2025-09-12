La exmagistrada Ana Virginia Calzada quedó ratificada como candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social, luego de obtener 49 votos en la Asamblea Nacional de la agrupación.

En medio de su lista de promesas, la expresidenta de la Sala Constitucional mencionó que tomará como prioridad la crisis de seguridad, así como plantea poner especial atención en el sistema educativo, apoyándose con los avances tecnológicos.

“Queremos una Costa Rica justa, donde el Estado acompañe a las personas en todas las etapas de su vida, que nuestras niñas y niños crezcan en aulas seguras, que cada trabajador tenga un salario digno y que la población adulta mayor sea dignificada, no podemos dejarla en el abandono”, aseguró la candidata.

Sobre este último grupo etario, Calzada aseguró que retomará el proyecto de instaurar una pensión básica universal.

“Priorizaremos la inversión social, la justicia fiscal será pilar de nuestro gobierno. Asumo el reto de devolverle la esperanza a Costa Rica”, aseguró.

Esta será la primera vez que el Centro Democrático y Social buscará conseguir la Presidencia de la República.