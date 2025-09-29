El Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA) pone en marcha un proyecto en el Parque Nacional Tortuguero, que consiste en la captura y la colocación de collares satelitales en jaguares (Panthera onca) para el estudio de su ecología, esto se da por medio de una alianza público-privada.

Fotografía: cortesía

Esta iniciativa busca generar información científica sobre patrones de movimiento, uso del espacio y comportamiento, entre otros aspectos clave, con el fin de fortalecer el conocimiento ecológico y contribuir a la conservación de la especie.

A mediados de setiembre, investigadores del Icomvis-UNA, Namá Conservation, Amazon Conservation Team, Rescate Wildlife Rescue Center–Zoave y funcionarios del Área de Conservación Tortuguero (ACTo), junto con el apoyo logístico de la empresa Böëna, recorrieron el parque en busca de rastros de jaguares y sus presas.

Tras 6 días de búsqueda y noches de vigilancia, se logró la captura de una hembra adulta, saludable y en óptimas condiciones físicas, indicaron los investigadores.

Fotografía: cortesía

Fotografía: cortesía

El procedimiento para colocar el collar se dio bajo la presencia de una médica veterinaria, quien administró anestésicos, monitoreó signos vitales y recolectó muestras de sangre. Asimismo, se tomaron medidas corporales para evaluar la viabilidad de colocar el collar satelital, el cual debe pesar menos del 5 % del peso corporal del individuo, explicaron los funcionarios.

Fotografía: cortesía

Fotografía: cortesía

Dicho collar tiene un GPS que permitirá obtener localizaciones remotas del animal, facilitando el monitoreo continuo y la generación de datos científicos relevantes para su conservación. Este dispositivo cuenta con un sistema de liberación automática que permite su apertura al concluir el periodo de estudio, evitando la necesidad de recaptura.

“El ejemplar fue capturado para colocarle un collar satelital, una tecnología de punta que brinda datos muy precisos sobre sus desplazamientos. Con esta información será posible comprender mejor el comportamiento y el uso del espacio de los jaguares, lo que a su vez contribuirá a diseñar estrategias más efectivas de conservación y protección de la especie”, mencionó Víctor Montalvo, investigador del Icomvis-UNA.

Víctor Montalvo, investigador del Icomvis-UNA.

Según Elena Vargas, directora regional del Área de Conservación Tortuguero (ACTo), el parque mantiene objetivos fundamentales y entre ellos se encuentra la conservación de la población de jaguares.

“Para lograrlo, es indispensable contar con información científica sólida que nos permita comprender mejor sus movimientos, las zonas que utilizan y las rutas más frecuentes, con el fin de fortalecer la protección y la gestión de su hábitat. Solo a través de esta alianza podremos garantizar la conservación de esta especie para el bienestar y el disfrute de las generaciones presentes y futuras”, mencionó Elena Vargas.

Los datos detectados por de medio del collar, permiten identificar las áreas de descanso, los sitios donde obtienen alimento, además, las rutas que utilizan para desplazarse entre varias zonas. Al conocer estos aspectos, es posible fortalecer la protección de los ecosistemas y los hábitats donde vive esta especie, indican los investigadores.