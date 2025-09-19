Londres, (EFE).- Marcus Rashford estrenó su cuenta goleadora como jugador del Barcelona con un sublime cabezazo y un misil a la escuadra para empezar esta Champions League con victoria 1-2 frente al Newcastle United.

Sus dos golazos descarrilaron a un Newcastle que fue mejor que los azulgranas durante buena parte, pero al que el colmillo ofensivo y la definición no le vino a ver hasta el minuto 91 cuando ya iban 0-2. Dominaron pero fue Rashford el que decidió que los 3 puntos se marcharan a la Ciudad Condal.

No se había estrenado aún con la camiseta del Barcelona, pero vaya manera y vaya escenario eligió. Su primer gol fue una delicia de remate de cabeza, un giro de cuello desde el punto de penalti a centro de Koundé. El segundo fue un disparo de rabia. Se revolvió en la frontal y, pese a que la postura de su cuerpo respecto al arco no era la más cómoda, colocó la pelota en la escuadra. Nadie pudo haber parado eso. Tuchel alucinó en la grada a la vez que se confirmaba que su decisión de llevarle a la última convocatoria de la selección fue correcta.

Uno de sus rivales por un puesto en la selección, Anthony Gordon, recortó distancias en el minuto 91, al definir una gran jugada combinatoria de los de Howe, pero ya fue demasiado tarde. La carta de presentación de Rashford, sellada con este doblete, permite comenzar a los de Flick con 3 puntos muy importantes fuera de casa y con una dosis de tranquilidad cuando el Paris Saint Germain visite Barcelona dentro de dos semanas.