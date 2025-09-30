En medio de un clima de 31 grados y con la afición en contra, la selección U12 de tenis de Costa Rica conquistó el título del ITF-Cotecc por equipos 2025 en República Dominicana.

El equipo conformado por Samuel Romero, Alejandro González y Sergio Esquivel, dirigidos por el entrenador Felipe Montenegro, superó primero a México, que llevaba dos años invicto, con un contundente 3-0.

En la final, los ticos repitieron marcador ante los anfitriones dominicanos en un cerrado “tie-break” que le dio aún más valor a la gesta. “Fue histórico ganarle a México, tenían años de no perder”, señaló Samuel Romero, raqueta número uno nacional.

El certamen se disputó en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, en Santo Domingo. Con este triunfo, Costa Rica asegura su clasificación a la gran final continental, donde se medirán a los mejores equipos de Sudamérica, Canadá y Estados Unidos.