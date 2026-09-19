Raphinha on-fire: Barça remonta y vence al Sevilla

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El FC Barcelona continúa en un gran nivel de la mano de Raphinha como el delantero referencia del equipo, esta vez su presa fue el Sevilla a domicilio (1-3).

Los culés remontaron tras la anotación del sevillista Youssouf Fofana al 19’. La furia azulgrana se desató apenas tres minutos después con Raphinha poniendo el empate.

El brasileño se destapó con dos goles más en la segunda parte para llegar a 12 goles y 3 asistencias en Liga, mientras en Champions suma 2 goles.

Los blaugranas son líderes del torneo español y sueñan bajo el mando de Hansi Flick.