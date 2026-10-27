Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Uniformados con el tradicional traje anaranjado, con la cabeza completamente rapada y bajo un estricto despliegue de seguridad, las primeras imágenes difundidas por las autoridades mostraron el traslado e ingreso de 123 privados de libertad de alta peligrosidad al nuevo Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Las fotografías evidencian el riguroso protocolo impuesto a los reclusos, entre los que destacan los tres sospechosos del homicidio del oficial de policía Gerson Rosales, al ser custodiados fila por fila hacia las modernas e imponentes instalaciones.

Foto: Justicia y Paz

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