Con gran ambiente y más de 300 participantes se disputó en el Polideportivo de Cartago la IV Fecha del Ranking de Menores de tenis de mesa donde se reunieron jugadores desde U-9 hasta U-19. La competencia también sirvió de fogueo para atletas que en octubre representarán al país en eventos internacionales como los Juegos Estudiantiles Centroamericanos y los Juegos del Ciclo Olímpico en Guatemala. Los campeones fueron en U-9 Siloé Muñoz y Benjamín Quirós de Esparza en U-11, Brenda Herrera y Rodolfo Chaves de Esparza en U-13, Jaydelenne Beker de Aserrí y Fabián Rojas de San Carlos en U-15, Amanda Jiménez de San José y Nicolás Espinoza de San Carlos y en U-19 María Paula Araya de Santa Ana y Sebastián Avilés de Esparza. La próxima y última fecha del Ranking está prevista para el 1 y 2 de noviembre.