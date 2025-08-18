El joven sensación del Torneo de Apertura 2025, Randy Ramírez, del Municipal Liberia, quien ya suma cuatro goles, realizó una confesión que podría ilusionar a más de uno en San Juan de Tibás.

Luego de su doblete ante el Saprissa, el futbolista habló en los micrófonos de Extra TV, donde se le notó muy ilusionado por su gran actuación. Fue en esa entrevista donde reveló los colores del equipo de sus amores, que para sorpresa de propios y extraños es el Deportivo Saprissa. Ramírez mencionó que ese cariño por el cuadro morado nació desde que era muy pequeño.

“Yo siempre he sido saprissista desde pequeño, tenía las camisas y todo. Ese sentimiento me lo heredaron mis papás”, contó Ramírez entre risas.

A pesar de ese amor por el Monstruo, Randy defiende con orgullo y pasión los colores del Municipal Liberia, club con el que quiere destacar al máximo y cumplir todos los objetivos.

Los técnicos hablaron de él

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo alabó el talento que tiene Ramírez y mencionó que lo pone a jugar porque él se ha ganado muy bien ese espacio de privilegio. Incluso lanzó un reto de que le dijeran si en nuestro fútbol hay un jugador con la calidad y talento que está mostrando Randy.

El técnico del Saprissa, Paulo César Wanchope, también se refirió a la estrella que viste la camiseta 99.

Se le interrogó si era cierto que a Saprissa se lo habían ofrecido y respondió de manera positiva. Contó que efectivamente ese nombre y currículo se lo pusieron sobre la mesa, pero declinó

explicar el por qué al final no decidieron que se colocara la camiseta color remolacha.

Además, mencionó que en la actualidad el joven es futbolista del Municipal Liberia, por lo que era mejor dejar el tema hasta ahí y cerró con unas carcajadas.