El país podría superar el récord de 906 homicidios ocurridos en 2023 si se mantiene el ritmo de asesinatos actual, según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este fin de semana se contabilizaron 7 homicidios, uno el sábado y seis el domingo, lo que provocó que el país amaneciera este lunes con un total de 691, 12 más que para el mismo periodo del año anterior.

“A este ritmo vamos a llegar a los 900 homicidios y de pronto superar la marca que había en el año 2023”, dijo.

Esto pasaría si se mantiene la tendencia diaria de 2,7 homicidios diarios que registran las autoridades en los últimos 30 días.

“Generalmente, el fin de año aumentan los homicidios y eso es lo que estamos viendo en la actualidad, está sucediendo, Significaría que superaríamos los 900”, agregó.

El año anterior el país cerró con una cifra de 880 asesinatos, también ubicado en uno los tres años más violentos del país.