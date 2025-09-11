“El crimen no tiene horario”, con esa afirmación, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, celebró el resello sobre la ley que permitirá a los cuerpos policiales realizar allanamientos en horarios inhábiles, de noche, fines de semana y días feriados, siempre con autorización judicial.

Zúñiga agradeció a la Asamblea Legislativa la votación del proyecto que había sido vetado por el Ejecutivo y destacó que la norma permitirá al OIJ, la Policía de Control de Drogas, la Policía Profesional de Migración y la Policía de Control Fiscal actuar con mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado.

“Este es un paso muy importante para abordar la criminalidad y no dejar espacios en los cuales los delincuentes puedan sentirse seguros en determinados momentos del día o del año. Ahora tendremos la facultad de ejecutar allanamientos dependiendo de las circunstancias, siempre garantizando los derechos de las personas investigadas”, señaló el jerarca.

El director subrayó que, antes de la aprobación, los cuerpos policiales enfrentaban limitaciones y debían justificar de manera exhaustiva cada operativo que se solicitara fuera del horario de 6 a.m. a 6 p.m. Con la reforma, aseguró que se elimina un obstáculo que “carecía de sentido frente a una realidad criminal que ocurre a cualquier hora”.

La nueva redacción establece que, cuando se requiera orden judicial para efectuar un allanamiento, el juez

tendrá un plazo máximo de tres días naturales en casos de tramitación ordinaria.

Aunque el Poder Ejecutivo había vetado la iniciativa, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, aseguró que desde el inicio respaldaban el proyecto, pero arrastraba un error de forma.

Con la votación en firme, la iniciativa pasará a consulta de la Sala Constitucional antes de su eventual aplicación.