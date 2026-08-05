Randall Row: “No vinimos a pasear ni a regalar nada”

La Selección Sub-20 de Costa Rica aseguró su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA y puso fin a una espera de diez años sin presencia en la máxima cita de la categoría.

El equipo dirigido por Randall Row alcanzó el objetivo luego de superar una dramática tanda de penales, culminando un proceso de 10 partidos oficiales en el que solo sufrió una derrota.

El boleto mundialista confirma el buen momento de las selecciones menores bajo el mando de Row, quien el año anterior también llevó a Costa Rica al Mundial Sub-17.

El entrenador destacó que el éxito fue producto del trabajo realizado durante la preparación y de la fortaleza mental que mostró el grupo en el momento de mayor presión.

Foto: FCRF

“El trabajo respalda siempre. Aquí no venimos a pasear ni a regalar nada. Ese mes y medio de preparación los muchachos se entregaron al máximo”, afirmó el seleccionador.

Tras asegurar el boleto mundialista, Row también resaltó el significado del logro para el país.

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“Hoy le estamos dando la alegría a Costa Rica después de 10 años de volver a un Mundial y espero que lo celebren y lo disfruten”, señaló.

La clasificación marca el regreso de Costa Rica a una Copa del Mundo Sub-20 y representa un nuevo impulso para el desarrollo del fútbol juvenil costarricense, con una generación que volverá a competir en el máximo escenario internacional.