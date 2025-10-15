El exjugador del Club Sport Cartaginés, Randall ‘Chiqui’ Brenes, compartió en el programa De boca en boca que en 2026 tomará una decisión que marcará un antes y un después en su vida y que lo tiene lleno de entusiasmo: su boda.

El actual concursante del show “Mira quién baila“, transmitido por Teletica, unirá su vida con su pareja, Sharon Araya, el próximo año.

Ambos confesaron que aún no tienen claro cómo será el evento.

“Hay varias ideas, pero lo importante es algo que siempre he dicho, y es que estamos conscientes de que queremos estar juntos por mucho tiempo. Para nosotros es importante darle todavía un poco más de formalidad a nuestro compromiso”, expresó el exdelantero.

Mencionaron que sus familias recibieron con alegría la noticia y ya celebran que pronto conformarán el nuevo hogar Brenes Araya.

Randall aseguró que los gritos que se escuchan durante cada transmisión del concurso vienen de sus cuñadas, quienes son sus “fans número 1”.

Lo que tomó por sorpresa a muchos es que la celebración no se llevará a cabo en Cartago. En los próximos días, dará a conocer más información sobre este esperado acontecimiento.