Fue mundialista con la Selección Nacional en dos ocasiones, y es de los últimos mediocampistas que sabía pegarle a la pelota en táctica fija.

Hablamos de Randall Azofeifa, quien tendrá su cuarta aventura como entrenador tras dirigir a Sporting Sub-20 y al primer equipo, además al Uruguay de Coronado.

Pero ahora, “Azo” tendrá el mayor reto de su carrera, y es que sus maletas llegaron a la Federación Costarricense de Fútbol para dirigir a la Selección Sub-20.

Fuentes cercanas a Grupo Extra confirmaron la noticia del nuevo destino de Randall, quien además ya observó su primer entrenamiento en el Proyecto Goal.

Azofeifa tendrá la tarea de devolver a la Sele a un Mundial Sub-20, algo que no lo logran desde la edición del 2017, en Corea del Sur. Se recalca que este mundial es cada 2 años.

*Con información de Marisol Abarca, periodista de Grupo Extra