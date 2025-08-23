Siguen los cambios en el Deportivo Saprissa. Vladimir Quesada volvió al banquillo del primer equipo y ahora se trabaja en el regreso del experimentado, Marcelo Tulbovitz.

El Comité Deportivo analiza si se refuerzan con otro asistente técnico para que acompañe a Quesada en su tercer proceso con los morados.

Diario Extra conoce que a lo interno de Saprissa sonó y se mencionó el nombre de un viejo conocido: Randall Azofeifa.

Sin embargo, no hay nada concreto de momento y tampoco han habido llamadas al ex jugador saprissista.

‘Azo’ está libre tras su paso como asistente técnico del primer equipo y entrenador de ligas menores en Sporting FC.

Saprissa reajustó su cuerpo técnico a cuatro días de enfrentar a Motagua por Copa Centroamericana y a una semana del primer Clásico Nacional.