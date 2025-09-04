El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) Álvaro Ramos, se reunió con dirigentes y representantes comunales de Pérez Zeledón, donde reafirmó su total rechazo a la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.

Durante el encuentro, Ramos aseguró que el sector agropecuario ha sido “golpeado y maltratado por un gobierno hostil” y llamó a las comunidades rurales a recuperar la esperanza ante lo que considera una sensación de abandono.

Según el candidato, la Alianza del Pacífico representa un riesgo significativo para los productores costarricenses, ya que los expondría a una competencia externa que podría debilitar al sector agrícola y afectar negativamente el desarrollo de las pequeñas empresas.

Ramos advirtió que el acuerdo podría generar una dependencia de los mercados asiáticos y de Estados Unidos, lo que limitaría el valor agregado de las exportaciones del país.

Sostuvo además que los países miembros, como Perú, Colombia y México, no buscan un beneficio equitativo para todos, lo que podría ser fuente de tensiones económicas a corto, mediano y largo plazo. También alertó sobre la poca apertura de la Alianza en temas sociales, ambientales y laborales, lo que debilita aún más al sector agrícola y pone en desventaja a las pequeñas empresas de la región.

En un contexto internacional que describió como inestable, Ramos destacó la importancia estratégica de la producción nacional.

“No se puede decirle a un agricultor que cambie de trabajo cuando la geopolítica o los aranceles internacionales le cierran mercados. Eso sería una pésima lectura. Necesitamos una sociedad solidaria que entienda que la seguridad alimentaria es estratégica para el país”, apuntó.

Para sustentar su crítica a la gestión del Estado en el sector, el candidato presentó datos que reflejan un impacto negativo:

• Tres trimestres consecutivos de caída en la producción agropecuaria en Costa Rica.

• El Imagro (Índice Mensual de Actividad Económica del Sector Agropecuario) registró una caída de -1,8% en mayo de 2025 respecto al mismo mes de 2024.

• El empleo agrícola cayó un 10,6% en un año, pasando de 211.394 a 189.004 personas empleadas.

• El cambio climático afectó a 21.263 fincas, con pérdidas estimadas en ₡4.831 millones.

Finalmente, el candidato reiteró su compromiso con las familias del campo. “El agro no está pidiendo privilegios, está pidiendo respeto y oportunidades. No vamos a permitir que se siga tratando con hostilidad a quienes producen los alimentos que llegan a la mesa de los costarricenses”, concluyó.