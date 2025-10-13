El candidato presidencial Álvaro Ramos aseguró contar con una agrupación fuerte y unida durante su discurso por el 74.º aniversario del Partido Liberación Nacional (PLN).

Aunque no estuvieron presentes figuras históricas como el expresidente Óscar Arias, Ramos destacó que su movimiento está compuesto por “liderazgos fuertes y valientes”.

“Nosotros no creemos en la concentración de poder, las personas nos equivocamos, no podemos darle todo el poder a una sola persona. Este es un partido democrático que hoy está unido, fuerte, firme, lleno de liderazgos valientes. ¿Y saben por qué? Porque tuvimos una convención abierta y democrática, donde la gente emergió de la ciudadanía y fue escogida por el pueblo”, subrayó Ramos.

El aspirante verdiblanco aprovechó para recriminar a su adversario político, el diputado oficialista Jorge Rojas, a quien reprochó su frase sobre desterrar a las personas opositoras.

“A don Pepe lo desterraron en 1942, seis años después entraba victorioso a San José y nueve años después fundaba este partido, cuyo cumpleaños celebramos hoy.

Así que, amigos, de esas amenazas, de ese peligro y de esa incertidumbre, este partido está llamado a ser emisario de certeza y esperanza a un pueblo sediento de ella”, agregó.

El mensaje de Ramos se produce después de una carta del expresidente Arias, en la que instó al PLN a “enderezar las velas” y advirtió que el partido no puede asumir que los costarricenses “apoyarán siempre y ciegamente” a la agrupación política.