El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, señaló en un mensaje en sus redes sociales, que dentro de “la nueva Liberación” que él está intentando construir, no quiere nepotismo, ni personas cuestionadas.

Al señalar el tema del nepotismo, Ramos le estaría cerrando las puertas a figuras que en el ambiente del PLN se ha mencionado que podrían llegar a la próxima Asamblea Legislativa, como la hija de Francisco Nicolás, Franggi Nicolás, que ya fue diputada en el periodo anterior y la hija de la actual diputada alajuelense, Dinorah Barquero, actual vicealcaldesa del cantón central de Alajuela.

El aspirante verdiblanco reconoce, además, que hay viejos liderazgos del PLN que perdieron la confianza, o en otras palabras, la ciudadanía perdió la confianza en ellos.

“Muchos de esos liderazgos perdieron la confianza de la población”, afirmó.

Ramos acaba de tener un pulso político con el exalcalde de San José, Johnny Araya, quien a pesar de la solicitud del candidato de no aspirar a liderar la asamblea cantonal del PLN en San José, siguió adelante y ganó ese puesto con facilidad.

Dicha asamblea elige delegados que después participarán en la Asamblea Nacional del PLN, donde salen los candidatos a diputados para el 2026.

Ramos ha dicho que Araya no pertenece a su movimiento político, aunque formalmente no lo ha dicho con esas palabras de otras figuras como los expresidentes José María Figueres y Óscar Arias o el exdiputado y ex candidato Antonio Álvarez Desanti.