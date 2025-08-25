El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, afirmó que la situación de inseguridad que vive el país, sumado al costo de la vida, y la crisis de la salud pública, tiene a muchos costarricenses viviendo con miedo.

“La gente está sintiendo miedo. Puede ser miedo de salir a la calle, miedo de no ser atendidos oportunamente en la Caja, miedo de que la inteligencia artificial les quite el trabajo. Pero cuando hay miedo ante la incertidumbre y el peligro, es hora de ser valientes, y este es un partido de valientes”, afirmó el aspirante verdiblanco en la Asamblea Nacional del partido el sábado.

Ramos insiste que él y su equipo están liderando lo que llama “una nueva Liberación” que puede resolver y dar respuesta a los principales problemas que tiene el país.

“La última vez que gobernó este partido resolvió una crisis de seguridad, y lo vamos a volver a hacer. Tenemos la capacidad para que la gente deje de tener miedo afuera”, agregó.

Sobre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) volvió a insistir que no está quebrada, como en algún momento lo mencionó el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves.

“La Caja tiene el dinero. Nosotros podemos construir esos Ebáis para que la gente ya no esté indignada, esperando desde la madrugada por un campo. Este partido sabe hacerlo”, mencionó.

“Estoy convencido de que esta gente valiente que está aquí es la semilla fuerte de un movimiento nacional que va a permitir construir una nueva Costa Rica, lista para atender los nuevos desafíos”, aseguró el candidato presidencial.

Caso San Ramón

El PLN también nombré a los 13 representantes cantonales de San Ramón que no había podido realizar, debido a la negativa de un grupo a hacer cuórum.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le indicó al partido que si no había renovación de estructuras en ese cantón, el PLN no podría acceder a la deuda política.

El secretario general verdiblanco, Miguel Guillén, explicó que recurrirán al estatuto interno del PLN, para indicarle al TSE que la renovación de la estructura la tuvo que realizar la Asamblea Nacional ante la decisión “injustificada” de los integrantes de ese cantón.

La decisión será ahora del Tribunal si avala el procedimiento.