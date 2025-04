El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) Álvaro Ramos descartó elegir al exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, como candidato a diputado para las elecciones del 2026.

Así lo indicó este lunes, en el programa Asiento Extra, de Extra TV, donde asistió luego de ganar la convención interna del partido el domingo con una amplia ventaja.

“Él no va a ser diputado. No será diputado Johnny. Él ya dijo que no quiere serlo en cualquier caso y no lo va a invitar a que lo sea”, indicó el candidato verdiblanco.

Hay que recordar que los estatus del PLN permiten al candidato elegir el candidato legislativo por el primer lugar de San José.

Los rumores a lo interno del PLN, es que Araya tendría interés en llegar al Congreso, incluso en octubre del 2024, no descartó esa posibilidad, aunque el domingo el propio Araya habría descartado cualquier posibilidad de asumir una curul.

Ramos sí indicó que ya tiene un perfil de la persona que podría ocupar esa candidatura, alguien que pueda ayudarle como “puente” y como líder de la fracción verdiblanca, en una eventual presidencia suya, aunque no reveló ningún nombre.

La entrevista completa con el candidato del PLN la puede mirar por YouTube en el siguiente enlace: Entrevista con Álvaro Ramos en Asiento Extra.