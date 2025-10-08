El candidato presidencial Álvaro Ramos celebró el anuncio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la postulación de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), calificándola como “una de las noticias más grandes y esperanzadoras para el país en los últimos años”.

Según Ramos, la candidatura de Grynspan “honra profundamente a Costa Rica” y representa los valores de paz, democracia y servicio que caracterizan la historia nacional.

El aspirante aseguró que esta nominación coloca nuevamente al país en el centro del escenario internacional y reafirma su papel como una nación pequeña, pero con gran influencia global.

Grynspan sería la primera tica en presidir la ONU. Foto: Randall Sandoval.

“Rebeca Grynspan es sinónimo de diplomacia con propósito, liderazgo, con serenidad y resultados, con humanidad. En un mundo dividido, su voz puede unir y su visión puede inspirar”, aseguró.

Ramos llamó a todos los sectores políticos a cerrar filas en respaldo a la candidatura, destacando que se trata de un logro nacional y no de un gobierno en particular.